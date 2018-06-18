Локоть с болгаркой помог «Гаражу 54» сделать суперузкое авто ко Дню города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришёл в гости к влогеру YouTube-канала «Гараж 54» Владиславу Барашенкову и даже немного ему помог.

Владислав Барашенков в апреле сделал из седана Ford Scorpio очень узкое авто, которое нарекли «Гандоллой». 16 июня влогер опубликовал новое видео, где решил доработать данный проект, чтобы представить его ко Дню города на площади Ленина.

В гости к нему решил прийти мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Он узнал про наш проект, связался с нами и сказал: ребята, я к вам приеду, посмотрю, что вы делаете, подскажу и помогу», — сказал на видео Владислав Барашенков.

Анатолий Локоть отметил, что пришёл предложить им доделать авто ко Дню города. Пообещал, что машине позволят проехаться по центру города, а также попросил, чтобы на «Гандолле» разместили большую надпись «125».

Мэр прихватил с собой болгарку, сварку и немного помог влогеру в сборке машины. Однако комментаторам видео не особо понравилась идея «Гаража 54» пригласить к себе на выпуск политика.

«Понравился момент, где то место, которое варил мэр, вырезали и выкинули», — написал один из пользователей YouTube.

Напомним, в апреле автоблогеров «Гараж 54» обыскали и допросили.