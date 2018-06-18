Маленькая сибирячка сразится за титул мировой принцессы

Одиннадцатилетняя жительница Красноярска Елизавета Мартенц полетела в Болгарию представлять Россию на международном конкурсе красоты.

«Мини-мисс Красноярск-2018» Елизавета Мартенц отправилась на участие в конкурсе таланта, красоты и моды PRINCE & PRINCESS OF THE WORLD 2018. Девочка будет выступать в национальном, сказочном костюме, вечернем платье и представит себя и Россию на родном и английском языках.

«Каждый участник должен показать свой талант, а в вечернее время конкурсанты обмениваются подарками, рассказывают о своей стране и культуре», — сообщили в группе модельного агентства Modern beauty в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне стало известно, что 13-летняя сибирячка представит Россию на «Детском Евровидении».