Маленькая сибирячка сразится за титул мировой принцессы
18 июня, 13:28
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фото из группы Modern beauty в соцсети «ВКонтакте»
Одиннадцатилетняя жительница Красноярска Елизавета Мартенц полетела в Болгарию представлять Россию на международном конкурсе красоты.
«Мини-мисс Красноярск-2018» Елизавета Мартенц отправилась на участие в конкурсе таланта, красоты и моды PRINCE & PRINCESS OF THE WORLD 2018. Девочка будет выступать в национальном, сказочном костюме, вечернем платье и представит себя и Россию на родном и английском языках.
«Каждый участник должен показать свой талант, а в вечернее время конкурсанты обмениваются подарками, рассказывают о своей стране и культуре», — сообщили в группе модельного агентства Modern beauty в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в июне стало известно, что 13-летняя сибирячка представит Россию на «Детском Евровидении».