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НГАУ перестанет готовить таможенников и юристов

 18 июня, 17:37
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НГАУ перестанет готовить таможенников и юристов
фото с сайта НГАУ

Новосибирский аграрный университет лишился госаккредитации по нескольким направлениям: в новом учебном году вуз прекратит подготовку таможенников, правоохранителей, экономистов и юристов.

Новосибирский аграрный университет прекратит подготовку специалистов по направлениям «Таможенное дело» и «Правоохранительная деятельность», а также кадров высшей квалификации по экономике и юриспруденции.

Аккредитации также лишились бакалавриаты «Экономика» и «Юриспруденция» в томском филиале НГАУ.

Вместе с тем руководство вуза предоставило студентам возможность продолжить обучение в других университетах на выбор с сохранением условий обучения или остаться в НГАУ.

«С целью обеспечения социальных гарантий обучающихся предлагаем рассмотреть возможность обучения в университете по иным направлениям подготовки, имеющим государственную аккредитацию», — сообщили в пресс-службе НГАУ.

Напомним, в марте Минобрнауки лишило аккредитации НГТУ по нескольким специальностям в НГТУ.

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