Новосибирцы подобрали сбитого на дороге лисёнка и привезли его в приют
18 июня, 08:37
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фото из группы «роопж «кошкино лукошко» в соцсети «вконтакте»
На реабилитацию в новосибирский приют «Кошкино лукошко» привезли подобранного на дороге лисёнка возрастом около двух месяцев.
Раненое животное увидела на трассе семейная пара и не смогла проехать мимо. У лисы много клещей, черепно-мозговая травма, она трясет головой.
«Опыт содержания лисичек не у всех есть. Алиска временно живет дома у одного из сотрудников приюта и очень надеется на нашу помощь. Нам нужно посетить клинику, обработаться от клещей и решить, как подлечить ей голову», — рассказали в приюте «Кошкино лукошко».
Напомним, 9 июня в поле вблизи алтайского села Павловск были случайно обнаружены девять лебедей, вымазанных зловонной вязкой жидкостью, птиц экстренно доставили в барнаульскую ветклинику.