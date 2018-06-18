4 балла
+31 °C
Курс ЦБ:
62,69
72,53

Новосибирские спасатели отговорили женщину от прыжка с балкона

 18 июня, 13:38
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские спасатели отговорили женщину от прыжка с балкона
фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Угрожая сведением счётов с жизнью, жительница Новосибирска стояла на балконе третьего этажа дома на улице Объединения — за помощью медики обратились к спасателям.

«Глубокой ночью на пульт оперативного дежурного МАСС поступил звонок от бригады скорой помощи. Медики сообщили, что в Калининском районе на улице Объединения на балконе третьего этажа стоит женщина и угрожает спрыгнуть», — сообщили спасатели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели прибыли по указанному адресу, перед их взором предстала нелицеприятная картина — женщина в неадекватном состоянии, находившаяся с внешней стороны балкона.

Сотрудники МАСС начали переговоры, в результате которых убедили даму вернуться в квартиру. После этого 30-летнюю сибирячку приняла бригада медиков.

Напомним, в июне спасатели уберегли новосибирскую принцессу от трагичного падения.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
 24.03.2014, 08:30 • статья

Трудоустроить на совесть

Устроиться на работу — постоянную или временную — в Новосибирской области удаётся примерно четверти инвалидов, обратившихся в службу занятости. Автор проекта «Новая карьера» доказывает, что люди с инвалидностью могут быть отличными сотрудниками, и находит им работу.
 9.09.2013, 08:30 • интервью

Сильные духом

Колдовство и потусторонние силы, с которыми может общаться человек, всегда вызывали большой интерес. В средневековой Европе он проявлялся в преследованиях и казнях, а в наши дни позволяет зарабатывать деньги и попадать на телевидение. Корреспондент Сиб.фм поговорил с астрологом, целителем, шаманом и медиумом.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.