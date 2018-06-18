Новосибирские спасатели отговорили женщину от прыжка с балкона

фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Угрожая сведением счётов с жизнью, жительница Новосибирска стояла на балконе третьего этажа дома на улице Объединения — за помощью медики обратились к спасателям.

«Глубокой ночью на пульт оперативного дежурного МАСС поступил звонок от бригады скорой помощи. Медики сообщили, что в Калининском районе на улице Объединения на балконе третьего этажа стоит женщина и угрожает спрыгнуть», — сообщили спасатели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели прибыли по указанному адресу, перед их взором предстала нелицеприятная картина — женщина в неадекватном состоянии, находившаяся с внешней стороны балкона.

Сотрудники МАСС начали переговоры, в результате которых убедили даму вернуться в квартиру. После этого 30-летнюю сибирячку приняла бригада медиков.

Напомним, в июне спасатели уберегли новосибирскую принцессу от трагичного падения.