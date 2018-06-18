Парковку за оперным запретит мэрия Новосибирска

Департамент транспорта мэрии Новосибирска обращает внимание водителей: парковка за НОВАТом, на участке между улицами Орджоникидзе и Депутатской, будет запрещена.

На площадке за НОВАТом между улицами Орджоникидзе и Депутатской запретят парковать автомобили.

«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК „Новосибирский государственный академический театр оперы и балета“», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



На указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Запрет вступит в силу 8 июля.

Напомним, 12 июня с бесплатной парковки у Новосибирского дендропарка изгнали нелегального коммерсанта.



