Пловец распорол живот на закрытом бердском пляже

Житель Бердска вместе с товарищем прыгнул с пирса на бердском пляже «Ремикс», который официально ещё не открыли из-за низкого уровня воды; один из пловцов получил ссадины, другой — распорол живот.

ЧП произошло вечером минувшего воскресенья, 17 июня. Два жителя Бердска нырнули с пирса на бердском пляже «Ремикс». Один из товарищей получил ссадины и лёгкие раны. Другой царапинами не отделался — распорол живот.

Пострадавшего прооперировали хирурги бердской городской больницы и выписали на домашнее лечение.

Как сообщил портал «Курьер. Среда. Бердск», ни один из пляжей города ещё не открыт: в Новосибирском водохранилище мало воды и наполнят его только в конце июня.

Напомним, сотрудники новосибирской МАСС 8 июня спасли мужчину, который то ли пел, то ли кричал, плавая по Оби на надувном матрасе.