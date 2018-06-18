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Шторм, грозы и град обрушатся на Новосибирскую область

 18 июня, 17:27
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Шторм, грозы и град обрушатся на Новосибирскую область
фото с сайта pixabay.com

Западно-Сибирский гидрометцентр дал не совсем оптимистичный прогноз на 19-21 июня, а МЧС подлило масла в огонь экстренным предупреждением.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 июня Новосибирск будет находиться в зоне холодного фронта. Ожидается небольшой дождь, ночью в отдельных районах гроза. Ветер южный ночью 5-10 метров в секунду, днём 15, местами порывы до 20. Температура ночью составит +15...+18 градусов. Днём +25...+27 градусов с понижением в течение дня до +20...+22.

20 июня ночью прогнозируются дождь и гроза, температура +12...+14 градусов. Пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщила со ссылкой на гидрометцетр, что на территории региона днём 19-го, днём 20-го ожидаются местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС — комплекс неблагоприятных метеорологических явлений)», — сообщила пресс-служба МЧС НСО.

Также рекомендовано соблюдать правила безопасности и по возможности не выходить из дома.

Днём 20 июня ожидается местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20, а днём ослабление до 15. Температура в светлое время суток составит +22...+24 градуса.

21 июня вероятны небольшой дождь и гроза. Ветер поменяет направление на северо-западный с силой в 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15. Ночью температура составит +11...+13 градусов, днём +22...+24.

Напомним, в прошедшие тёплые выходные жителей Новосибирска пугали ночные грозы.

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