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Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало в Новосибирске

 18 июня, 19:05
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Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало в Новосибирске
фото с сайта nso.ru

В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие глава Новосибирской области Андрей Травников, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин.

Идея строительства в Новосибирске волейбольного центра возникла давно. Необходимость этого спортивного объекта обсуждали в 2013 году. Именно тогда новосибирский «Локомотив» из-за отсутствия спортивной арены был вынужден проводить свой золотой матч Кубка европейских чемпионов в Омске. Просто потому, что в Новосибирской области не было зала, способного принимать соревнования такого уровня.
Новый спортивный комплекс, который планируют сдать в 2020 году, разместится на участке площадью почти 4,5 гектара — спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей. Он будет отвечать современным стандартам и требованиям для проведения не только тренировок сборных команд, но и соревнований по волейболу всероссийского и даже международного уровней.

По поручению главы региона были спроектированы универсальные арены, которые могут стать не только спортивными площадками, но и местом для проведения концертов, крупных деловых мероприятий, форумов.

«Особое внимание при реализации проекта по строительству волейбольного центра должно быть уделено развитию прилегающей территории. Согласно планированию, будет не только благоустроена прилегающая территория, но и построены новые дорожные объекты, которые улучшат транспортную доступность спортивного объекта. В целом появление нового крупного комплекса международного уровня должно придать импульс развитию всей территории Октябрьского района Новосибирска», — заявил Андрей Травников.

В 2018 году волейбольный центр был включён в перечень мероприятий непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Между Минспортом России и правительством Новосибирской области заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в размере 500 млн рублей. Из областного бюджета в текущем году на строительство объекта выделят ещё 171,53 млн рублей.

Глава области также сообщил, что в планах сделать новосибирский волейбольный центр тренировочной базой мужской и женской национальных сборных России по волейболу перед Олимпиадой в Токио 2020 года.

Напомним, в июне стало известно, что на метро и дороги к ЛДС в Новосибирске потратят почти 6 миллиардов рублей.

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