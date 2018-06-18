Тело молодого человека нашли спасатели возле Бугринского моста

Спасатели смогли найти и достать тело молодого человека, который утонул возле Бугринского моста в Новосибирске в ночь на воскресенье, 17 июня.

В МАСС сообщают, что к ним обратились друзья погибшего. Спасатели прибыли на место, обследовали акваторию реки на катере, но никого не обнаружили. Утром поиски продолжились с использованием водолазного оборудования.

«Спасатели-водолазы в течение часа обследовали дно в указанном месте и обнаружили тело 24-летнего парня. Тело было передано отделу полиции и родственникам», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Новосибирцам вновь напоминают, что купание ночью в условиях плохой видимости очень опасно. Также нельзя приближаться к воде, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или в месте, не предназначенном для купания.

Если вы всё-таки стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Напомним, 10 июня в кемеровском городе Мыски мальчик упал в реку Мрас-Су с железнодорожного моста после сильного удара электрическим разрядом.