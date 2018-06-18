Травников поручил решить проблему с котлованами и траншеями

По мнению врио губернатора Новосибирской области, подтопленные грунтовыми водами котлованы, траншеи и подобные объекты представляют большую опасность, особенно для детей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с представителями регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных образований региона. Он отметил, что зачастую бесхозные котлованы, траншеи и тому подобные объекты, подтопленные грунтовыми водами, представляют опасность для юных жителей региона. В связи с этим врио главы региона поручил предпринять предупредительные меры.

«В связи с дождливой погодой повышается уровень грунтовых вод, происходит подтопление пониженных мест, котлованов. В период каникул такие места являются потенциальной угрозой. Наибольшую опасность представляют различные стройплощадки», — подчеркнул Андрей Травников.

Также он поручил провести внеплановые обходы, осмотры и в короткие сроки оценить состояние котлованов, траншей, прудов и прочих мест скопления воды. Работу должны провести в течение недели.

Напомним, в феврале двое детей погибли в ремонтной яме в Новосибирской области.