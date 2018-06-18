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Травников распорядился улучшить качество жилья для детей-сирот

 18 июня, 14:50
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Травников распорядился улучшить качество жилья для детей-сирот
фото с сайта nso.ru

Сегодня, 18 июня, на оперативном совещании в правительстве региона обсудили проблемы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, главная из них — качество и объёмы приобретённого жилья.

Доклад по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, представил врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

«В очереди на сегодняшний день состоит 6182 человека, из них 4142 — старше 18 лет. На 2018 год на обеспечение детей-сирот жильём предусмотрено более 430 млн рублей, из которых 173 млн — за счёт средств федерального бюджета, 257 — областного. Это позволит приобрести 325 жилых помещений», — отметил он.

Глава региона Андрей Травников подчеркнул, что необходимо обеспечить тенденцию на снижение количества находящихся в очереди.
«Подготовьте соответствующие предложения, чтобы мы смогли приобретать большее количество квартир. Для того, чтобы очередь у нас сокращалась, а не росла», — обратился к Ярославу Фролову Андрей Травников.

Также глава области обратил внимание участников совещания на возможность строительства жилых домов по типовым проектам. В настоящее время региональным минстроем прорабатывается вопрос по проектированию типового служебного жилья, жилья для переселенцев, детей-сирот, которое предполагается возводить в районах области. Андрей Травников распорядился продолжить эту работу и завершить её включением в реестр типовых проектов жилых домов повторного применения до 31 августа.

Кроме того, глава области поручил минрегполитики совместно с минстроем, руководствам районов в течение месяца подготовить «дорожные карты» по устранению строительных замечаний по уже приобретённым квартирам.

Напомним, в декабре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников озвучил приоритеты социально-экономического развития региона, среди которых поддержка многодетных семей и обеспечение жильём детей-сирот.

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