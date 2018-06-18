В происшествии пострадала девушка, которая в этот момент находилась на тротуаре.

Как отмечают в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло вчера, 17 июня, на остановке «Метро „Речной вокзал“» в сторону Академгородка. Водитель маршрутного такси № 35 (Peugeot Boxer), сдавая назад, совершил наезд на девушку, стоявшую на тротуаре. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

У пострадавшей травмы средней степени тяжести, водитель пока не найден. В группе сообщается, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия, а также поиск свидетелей происшествия.

Напомним, что в начале июня смертельное ДТП произошло на улице Пирогова в Академгородке, недалеко от Центральной клинической больницы — под колёса автомобиля попал молодой человек, которого не удалось спасти.