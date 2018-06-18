Водитель после визита к стоматологу попал в аварию в Новосибирске

фото из группы «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина возвращался от зубного врача на машине, но потерял сознание и врезался в другое авто в Новосибирске.

Около 12 часов дня 18 июня на перекрёстке улиц Кирова и Добролюбова произошло ДТП. Водитель Lexus ехал во втором ряду в сторону Кирова, потерял сознание и врезался в Mazda Titan из правого ряда, которая стояла на светофоре. Затем от удара зачинщик ДТП влетел в Mazda3, стоящую впереди него.

«Водитель Lexus ехал от стоматолога, видимо, от укола потерял сознание. Вину признал», — сообщили в группе «ДТП САС 54» в соцсети «ВКонтакте».

Во время происшествия никто не пострадал. Авария спровоцировала пробку на Большевистской.

Напомним, в июне массовым ДТП завершилась погоня на плотине ГЭС в Новосибирске.