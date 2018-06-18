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За отравление детей крысиным ядом нянечка ответит перед судом

 18 июня, 13:44
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За отравление детей крысиным ядом нянечка ответит перед судом
фото предоставлено пресс-службой су скр по алтайскому краю

Жительница Барнаула, ставшая фигуранткой уголовного дела, готовится ответить в суде за грубое нарушение работы в детском учреждении: по её вине два четырёхлетних ребёнка наелись крысиного яда.

Как указано в материалах дела, в 2017 году жительница Барнаула работала помощником воспитателя в детском саду. Увидев следы грызунов в помещении садика, женщина решила самостоятельно их извести и насыпала под кроватями воспитанников крысиный яд.

Поскольку отрава находилась в зоне доступа, её отведали два четырёхлетних ребёнка. Детей госпитализировали с отравлением, а нянечку доставили в следственный отдел СК по Индустриальному району Барнаула.

В отношении помощника воспитателя следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» и собрали доказательную базу. В настоящее время дело нянечки с утверждённым обвинительным заключением передано с суд.

Напомним, в апреле мэрия Новосибирска задумала исключать из детских садов детей-прогульщиков.


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