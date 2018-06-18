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Житель Кузбасса рублём и потом заплатит за унижения школьника

 18 июня, 18:54
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Житель Кузбасса рублём и потом заплатит за унижения школьника
фото с сайта pixabay.com

Житель Кемеровской области заплатит 25 тысяч рублей и несколько сотен часов отработает на благо района за то, что увлёкся местью за поражение младшего брата в школьной драке и унизил школьника.

Вторжение в конфликт школьников обернулось для жителя Яшкинского района Кемеровской области тремя сотнями часов обязательных работ и денежным штрафом.

Мальчишки подрались в школе, а после занятий одного из них встретил старший брат поверженного оппонента. Мужчина с битой в руках, угрожая её применить, заставил мальчика на коленях извиниться перед братом. Опасаясь жестокой расправы, школьник сделал всё, что ему велели. Чтобы не устраивать эмоциональных разборок, мама мальчика обратилась в прокуратуру.

Проведя проверку, сотрудники прокуратуры Яшкинского района направили в мировой суд иск с требованием возместить школьнику моральный вред.

«Приговором мирового судьи обидчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй „Угроза убийством или тяжким вредом здоровью“, и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Кроме того, мама пострадавшего попросила сотрудников надзорного органа помочь ей взыскать компенсацию морального ущерба сына. Районный прокурор подал в местный суд иск о возмещении ущерба. Фемида требования прокурора и родителей мальчика удовлетворила — с великовозрастного мстителя взыскали 25 тысяч рублей.

Напомним, в Кузбассе широко практикуется решение спорных ситуаций по закону: в марте восьмилетнний мальчик отсудил у матери 100 тысяч рублей за побои.

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