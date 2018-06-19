Четыре тысячи доз наркотиков для шаманского ритуала заказал кузбассовец

Сотрудники Сибирской оперативной таможни помешали жителю Кемерово достичь просветления — неудавшемуся шаману грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По информации сотрудников Сибирской оперативной таможни, 38-летний мужчина собирался получить опасную посылку в одном из почтовых отделений Новокузнецка. Он заказал наркотики растительного происхождения из Перу.

«В международном почтовом отправлении, высланном на его имя и адрес, было обнаружено вязкое вещество тёмного цвета. Отправитель упаковал наркотик в герметичный пакет, пластиковый контейнер и коробку. Вещество изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, в составе вещества находился ДМТ — мощный психоделик, по свойствам схожий с ЛСД, и хармин — алкалоид, действующий как галлюциноген», — сообщила пресс-служба Сибирской таможни.

Вес наркотической массы составил 825 граммов. Приблизительно партия составила около четырёх тысяч доз общей стоимостью порядка шести миллионов рублей. Получатель рассказал, что во время своего путешествия в Перу он поучаствовал в обряде местных шаманов. Вернувшись в Россию, мужчина решил повторить ритуал самостоятельно — для этого он и заказал данное вещество.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в июне за продажу препаратов для похудения под суд отправили кемеровского ветеринара.