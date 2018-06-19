5 баллов
+25 °C
Курс ЦБ:
63,48
73,48

Четыре тысячи доз наркотиков для шаманского ритуала заказал кузбассовец

 19 июня, 12:48
были упомянуты
подходящие темы
Четыре тысячи доз наркотиков для шаманского ритуала заказал кузбассовец
фото с сайта pixabay.com

Сотрудники Сибирской оперативной таможни помешали жителю Кемерово достичь просветления — неудавшемуся шаману грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По информации сотрудников Сибирской оперативной таможни, 38-летний мужчина собирался получить опасную посылку в одном из почтовых отделений Новокузнецка. Он заказал наркотики растительного происхождения из Перу.

«В международном почтовом отправлении, высланном на его имя и адрес, было обнаружено вязкое вещество тёмного цвета. Отправитель упаковал наркотик в герметичный пакет, пластиковый контейнер и коробку. Вещество изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, в составе вещества находился ДМТ — мощный психоделик, по свойствам схожий с ЛСД, и хармин — алкалоид, действующий как галлюциноген», — сообщила пресс-служба Сибирской таможни.

Вес наркотической массы составил 825 граммов. Приблизительно партия составила около четырёх тысяч доз общей стоимостью порядка шести миллионов рублей. Получатель рассказал, что во время своего путешествия в Перу он поучаствовал в обряде местных шаманов. Вернувшись в Россию, мужчина решил повторить ритуал самостоятельно — для этого он и заказал данное вещество.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в июне за продажу препаратов для похудения под суд отправили кемеровского ветеринара.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 апреля, 13:04 • репортаж

Христос воскресе: Новосибирск отпраздновал Пасху

В Новосибирске встретили Пасху: верующие освятили куличи и отстояли службу.
 22 января, 12:33 • интервью

Пока не найдёшь себя

Интервью с бывшим экстрасенсом, а ныне «общественным деятелем» Дмитрием Троцким о предопределённости судьбы и её же изменчивости.
 14.12.2017, 09:15 • интервью

Академик ВРАЛ

О том, сколько бреда вокруг истории, какие заблуждения распространены в обществе и как человек думает историями, а не вероятностями.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.