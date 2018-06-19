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Девушка пострадала на аттракционе с отвалившимся колесом в Новосибирске

 19 июня, 11:09
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Девушка пострадала на аттракционе с отвалившимся колесом в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На Речном вокзале в Новосибирске сломался аттракцион, на котором находились люди: никто серьёзно не пострадал.

Во время работы остановился аттракцион «360 градусов». Как сообщила очевидица в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», которая в тот момент находилась на аттракционе, от него отлетело небольшое колесо. Она и другие люди около пяти минут провисели вниз головой, пока мужчины не пришли к ним на помощь и не прокрутили вручную конструкцию.

От ремней, которые держали девушку у плеч, остались синяки и ссадины.

«Очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности», — поделилась подписчица.

На данный момент аттракцион закрыли на ремонт.

Напомним, в августе 2017 года школьник получил перелом таза после падения на аттракционе в Хакасии.

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