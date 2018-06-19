Экс-губернатор НСО Юрченко нашёл новую работу

Василий Юрченко устроился на работу в крупный российский металлотрейдер «Металлсервис» — и не на маленькую должность.

«Металлсервис» входит в топ-200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes, выручка фирмы, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 году составила 78 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей чистой прибыли. Также у неё есть несколько дочерних предприятий по всей стране. Например, Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (НМЗ).

Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в 2017 году приговорили к трём годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий при продаже земли в Новосибирске. Также ему запретили в течение трёх лет занимать должности на госслужбе. А 18 июня текущего года стало известно, что он начал работать в крупном российском металлотрейдере «Металлсервис», передал «Интерфакс».

«Должность — заместитель генерального директора одной из управляющих компаний в структуре „Металлсервиса“», — сообщил агентству Василий Юрченко.

Напомним, 1 марта суд апелляционной инстанции оставил в силе ранее вынесенный приговор Василию Юрченко.