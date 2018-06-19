Экс-майор за выбивание явки с повинной из новосибирца отправится в тюрьму

Иван Сизинцев хотел оспорить приговор за превышение должностных полномочий, однако Ленинский районный суд оставил его без изменений.

Как установил суд, 42-летний майор полиции Иван Сизинцев, будучи старшим оперуполномоченным отделения по раскрытию имущественных преступлений насильственного характера отдела уголовного розыска МВД России по Новосибирску, принуждал потерпевшего написать явку с повинной о якобы совершённом им преступлении.Чтобы мужчина это сделал, экс-полицейский угрожал ему насилием.

Ивана Сизинцева Ленинский районный суд признал виновным в превышении должностных полномочий, повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершённом с применением насилия, с угрозой применения насилия. Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии на три года и шесть месяцев, а также на три года лишили его права работать в правоохранительных органах.

18 июня пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что приговор в отношении экс-майора оставили без изменений.

Напомним, в феврале избивший оппонента в баре новосибирский полицейский пошёл под суд.