5 баллов
+19 °C
Курс ЦБ:
63,48
73,48

Экс-майор за выбивание явки с повинной из новосибирца отправится в тюрьму

 19 июня, 07:15
были упомянуты
подходящие темы
Экс-майор за выбивание явки с повинной из новосибирца отправится в тюрьму
фото с сайта pixabay.com

Иван Сизинцев хотел оспорить приговор за превышение должностных полномочий, однако Ленинский районный суд оставил его без изменений.

Как установил суд, 42-летний майор полиции Иван Сизинцев, будучи старшим оперуполномоченным отделения по раскрытию имущественных преступлений насильственного характера отдела уголовного розыска МВД России по Новосибирску, принуждал потерпевшего написать явку с повинной о якобы совершённом им преступлении.Чтобы мужчина это сделал, экс-полицейский угрожал ему насилием.

Ивана Сизинцева Ленинский районный суд признал виновным в превышении должностных полномочий, повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершённом с применением насилия, с угрозой применения насилия. Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии на три года и шесть месяцев, а также на три года лишили его права работать в правоохранительных органах.

18 июня пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что приговор в отношении экс-майора оставили без изменений.

Напомним, в феврале избивший оппонента в баре новосибирский полицейский пошёл под суд.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не рой клиенту яму

 5 июня, 11:16 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Чтобы «построить» клиентов и приучить их проводить операции со счетами и вкладами чётко и в срок, банки нередко их наказывают, блокируя средства. Но кому они в итоге делают хуже?
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.