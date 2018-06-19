Утренний «форсаж» новосибирских подростков на угнанной Honda привёл к ДТП

фото из паблика «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Ранним утром несколько несовершеннолетних друзей угнали автомобиль и пытались скрыться на нём от инспекторов ДПС — закончилось приключение парковкой иномарки в столб.

Подростки угнали автомобиль Honda ранним утром. Экипаж ДПС отправился на выручку иномарки. От сотрудников ДПС компания скрывалась на улицах Заельцовского района Новосибирска. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и Honda врезалась в столб недалеко от остановки «Ереванская». С места ДТП малолетние гангстеры сбежали, их поиском занимаются сотрудники ГИБДД.

Напомним, 4 июня пьяный парень в Новосибирске избил владелицу Mercedes-Benz и угнал его.