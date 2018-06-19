Граффити появятся у двух новосибирских театров в День города

На трамвайной остановке «Театр оперы и балета» и трансформаторной подстанции возле театра «Глобус» в Новосибирске появятся граффити.

Изображения в день празднования 125-летия города в воскресенье, 24 июня, создадут новосибирские художники Артём Там и Марина Ягода. Они станут последними участниками фестиваля «Граффити на улицах».

«Проект стал одним из победителей открытого городского конкурса „125 идей для Новосибирска“. Основная его идея — создать арт-объекты на различных площадках и объектах города для их реновации и улучшения внешнего вида. Все работы художники решили объединить общей тематикой, отражающей историю города, его памятные места и даты», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что художник Миша Mack раскрасил в красный цвет и расписал красивыми узорами легенду общественного транспорта города — трамвай № 13. Также изображение появилось на трансформаторном пункте в парке культуры и отдыха «Центральный».

Итоги фестиваля подведут во время празднования Дня города в 16:00 на площадке у театра «Глобус».

Напомним, в первые дни лета художники со всей России создали в Новосибирске уникальные арт-объекты под открытым небом в рамках фестиваля уличного искусства OKRASHENO.