8 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
64,07
74,18

Иркутский енот-предсказатель поставил на египтян в матче со сборной России

 19 июня, 17:16
подходящие темы
Иркутский енот-предсказатель поставил на египтян в матче со сборной России
фото из официальной группы «Иркутский Зоосад» в соцсети «вконтакте»

Енот Нафаня из иркутского зоосада, верно предсказавший победу российской сборной в первом матче на чемпионате мира-2018, выдал не столь оптимистичный прогноз на игру россиян с Египтом.

На видео, размещённом на официальной странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте», видно, что исход матча енот определял, выбирая из двух тазов с плавающими в них фруктами. Помимо угощения в каждый таз положили по одному небольшому мячу с цветами российского и египетского государственных флагов.

Если, предсказывая результаты матча с Саудовской Аравией 14 июня, Нафаня уверенно подбежал к тазу с бело-сине-красным мячиком и даже не смотрел в сторону второй ёмкости, то на этот раз енот предпочёл угоститься из таза с мячиком Египта. Правда, какой-то шанс российским футболистам енот-оракул всё же оставил.

«Чуть позже Нафаня с удовольствием полакомился угощениями из миски России. А как мы помним, в предыдущем предсказании енот даже не обратил внимания на миску с Саудовской Аравией — тогда Россия выиграла матч с абсолютной победой. Поэтому будем верить в то, что будет ничья», — трактовали прогноз енота в администрации зоосада.

Напомним, в ноябре 2016 года белый медведь Феликс из красноярского зоопарка «Роев ручей» безошибочно предсказал победу предпринимателя Дональда Трампа на выборах президента США.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 31 мая, 15:15 • интервью

Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.