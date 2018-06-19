Иркутский енот-предсказатель поставил на египтян в матче со сборной России

Енот Нафаня из иркутского зоосада, верно предсказавший победу российской сборной в первом матче на чемпионате мира-2018, выдал не столь оптимистичный прогноз на игру россиян с Египтом.

На видео, размещённом на официальной странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте», видно, что исход матча енот определял, выбирая из двух тазов с плавающими в них фруктами. Помимо угощения в каждый таз положили по одному небольшому мячу с цветами российского и египетского государственных флагов.

Если, предсказывая результаты матча с Саудовской Аравией 14 июня, Нафаня уверенно подбежал к тазу с бело-сине-красным мячиком и даже не смотрел в сторону второй ёмкости, то на этот раз енот предпочёл угоститься из таза с мячиком Египта. Правда, какой-то шанс российским футболистам енот-оракул всё же оставил.

«Чуть позже Нафаня с удовольствием полакомился угощениями из миски России. А как мы помним, в предыдущем предсказании енот даже не обратил внимания на миску с Саудовской Аравией — тогда Россия выиграла матч с абсолютной победой. Поэтому будем верить в то, что будет ничья», — трактовали прогноз енота в администрации зоосада.

Напомним, в ноябре 2016 года белый медведь Феликс из красноярского зоопарка «Роев ручей» безошибочно предсказал победу предпринимателя Дональда Трампа на выборах президента США.