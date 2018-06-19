Клещи заразили двадцать новосибирцев энцефалитом

Несмотря на дождливую погоду, клещи в Новосибирской области не так активны — в этом году пострадавших от укусов почти вполовину меньше, чем в 2017.

По данным на 18 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 8025 сообщений от покусанных жителей, причём чаще остальных жаловались жители Бердска (599 случаев) и Искитимского района (540). Всего же, по сравнению с 2017 годом, количество жалоб уменьшилось — тогда от укусов клещей пострадали 14 750 человек.

Как уточняет управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, из почти пяти тысяч исследованных образцов положительными на наличие клещевого энцефалита оказались 90, то есть 1,8 %, на клещевой боррелиоз — 1845 из 4938 образцов (37,4 %).

В настоящее время с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 127 человек, при этом зафиксирован 21 случай заболевания.

Напомним, что накануне учёные обнаружили в Сибири несвойственный вирус клещевого энцефалита, который относится к субтипу, распространённому в Европе.