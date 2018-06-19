8 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
64,07
74,18

Молодая следователь застрелилась на рабочем месте в Югре

 19 июня, 14:07
были упомянуты
подходящие темы
Молодая следователь застрелилась на рабочем месте в Югре
фото со страницы кристины стребельцевой в соцсети «вконтакте»

В социальных сетях появилась информация о самоубийстве на рабочем месте старшего лейтенанта следственного отдела МВД по Лангепасу Кристины Стребельцевой.

Известно, что женщине 27 лет. Трагедия произошла утром в понедельник, 18 июня, после того как следователь заступила на дежурство в следственно-оперативную группу.

«Сразу после этого она застрелилась в кабинете из табельного оружия. Совсем недавно она перевелась в Лангепас из Барнаула, замужем, детей не имеет», — первым сообщил о случившемся портал «Новости Югры».

Следователи и полицейские не комментируют ситуацию, но подтверждают факт случившегося.

Также сообщается, что рядом с телом найдена предсмертная записка. Якобы причиной для такого шага женщины стал конфликт с руководством на новом месте работы.

ИА «Банкфакс» сообщает, что она родилась в Барнауле. В 2013 году окончила Алтайскую академию экономики и права. В ХМАО женщина решила переехать ради карьерного роста.

Напомним, 15 июня житель Новокузнецка явился к бывшей жене в офис, застрелил её, а затем забаррикадировался в здании, где и наложил на себя руки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21.12.2017, 12:41 • интервью

Год воли видать!

Дмитрий Петров — о том, как из лимонов жизни делать лимонад и почему он сегодняшний нравится себе больше, чем дотюремный.
 24.07.2017, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.