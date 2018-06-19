Молодая следователь застрелилась на рабочем месте в Югре

В социальных сетях появилась информация о самоубийстве на рабочем месте старшего лейтенанта следственного отдела МВД по Лангепасу Кристины Стребельцевой.

Известно, что женщине 27 лет. Трагедия произошла утром в понедельник, 18 июня, после того как следователь заступила на дежурство в следственно-оперативную группу.

«Сразу после этого она застрелилась в кабинете из табельного оружия. Совсем недавно она перевелась в Лангепас из Барнаула, замужем, детей не имеет», — первым сообщил о случившемся портал «Новости Югры».

Следователи и полицейские не комментируют ситуацию, но подтверждают факт случившегося.

Также сообщается, что рядом с телом найдена предсмертная записка. Якобы причиной для такого шага женщины стал конфликт с руководством на новом месте работы.

ИА «Банкфакс» сообщает, что она родилась в Барнауле. В 2013 году окончила Алтайскую академию экономики и права. В ХМАО женщина решила переехать ради карьерного роста.

Напомним, 15 июня житель Новокузнецка явился к бывшей жене в офис, застрелил её, а затем забаррикадировался в здании, где и наложил на себя руки.