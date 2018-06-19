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Насмерть сбивший сотрудницу ДПС томич заплатил 400 тысяч рублей

 19 июня, 12:56
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Насмерть сбивший сотрудницу ДПС томич заплатил 400 тысяч рублей
фото с сайта pixabay.com

Вмешательство судебных приставов заставило томича, виновного в смертельном ДТП, выплатить семье погибшей 400 тысяч рублей.

Трагедия произошла в 2016 году на автодороге Томск — Каргала — Колпашево. Мужчина нарушил правила дорожного движения и сбил сотрудницу ДПС. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

«Шегарский суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, суд вынес решение о взыскании компенсации родным погибшей в размере 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

Чтобы взыскать эти деньги, сотрудники ведомства сначала арестовали банковские счета осуждённого, но средств на них оказалось недостаточно. После стало известно, что у мужчины есть КамАЗ, который он решил продать и уже нашёл покупателя, но у него возникли проблемы с перерегистрацией.

Судебные приставы воспользовались ситуацией и наложили арест на транспорт, после чего виновник аварии полностью выплатил компенсацию морального вреда, включая исполнительский сбор в 41 тысячу рублей.

Напомним, судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб, которые после уничтожили.

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