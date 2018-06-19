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Новосибирский Дом с часами снова начал тикать

 19 июня, 10:12
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Новосибирский Дом с часами снова начал тикать
фото с сайта мэрии Новосибирска

В рамках конкурса «125 идей для Новосибирска» отремонтировали уникальные часы на многоэтажке на Красном проспекте — однажды они остановились после 80 лет бесперебойной работы.

Часы отремонтировали по инициативе мэра Новосибирска Анатолия Локтя. 18 июня он собственноручно запустил часовой механизм.

«Дом под часами — это один из символов, брендов Новосибирска, поэтому очень хотелось, чтобы ко Дню города часы вновь заработали. У них непростой механизм, имеются свои особенности, кроме того, документация не сохранилась, не было понятно, кто их изготовил, как и когда. Пришлось проделать большую работу, в том числе чтобы обеспечить финансирование проекта, так как этот объект — не муниципальная собственность. Сейчас рассматривается возможность его передачи в ведение города, тогда у нас появится возможность направлять бюджетные средства на обслуживание часов», — рассказал глава города.

Брендовые часы Новосибирска не шли в течение нескольких лет. Их два месяца ремонтировали часовые мастера Сергей и Евгений Конотопцевы — ни одну деталь не заменили у механизма.

«Это предмет старины, поэтому нужно было сохранить каждую оригинальную деталь, обойтись без замены. Механизм был в плохом состоянии. Каждую деталь пришлось очищать, обтачивать, наваривать», — рассказал о своей работе Евгений Конотопцев.

Часы необходимо заводить один раз в неделю, пока эти функции будут выполнять часовщики. Как выяснилось, детали для них изготовили 84 года назад на новосибирском заводе «Труд».

Напомним, в июне Анатолий Локоть с болгаркой помог «Гаражу 54» сделать суперузкое авто ко Дню города.

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