Опасный аттракцион проверят новосибирские следователи

После публикации в СМИ информации о том, что люди застряли вверх ногами в аттракционе в Новосибирске, за дело взялись правоохранительные органы.

Девушка рассказала в соцсетях, как она и ещё несколько человек зависли на аттракционе «360 градусов» на Речном вокзале, от которого отлетело маленькое колесо. В итоге им помогли опуститься несколько мужчин, а жительница Новосибирска получила ссадины и синяки.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, на котором катались посетители и зависли в воздухе вниз головой, по признакам преступления, предусмотренного статьёй „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей“», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают работников парка и очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 19 июня девушка, пострадавшая на новосибирском аттракционе, рассказала о том, как всё произошло.