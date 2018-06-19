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Опасный аттракцион проверят новосибирские следователи

 19 июня, 16:53
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Опасный аттракцион проверят новосибирские следователи
фото с сайта altai-krai.sledcom.ru

После публикации в СМИ информации о том, что люди застряли вверх ногами в аттракционе в Новосибирске, за дело взялись правоохранительные органы.

Девушка рассказала в соцсетях, как она и ещё несколько человек зависли на аттракционе «360 градусов» на Речном вокзале, от которого отлетело маленькое колесо. В итоге им помогли опуститься несколько мужчин, а жительница Новосибирска получила ссадины и синяки.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона в одном из парков города Новосибирска, на котором катались посетители и зависли в воздухе вниз головой, по признакам преступления, предусмотренного статьёй „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей“», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают работников парка и очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 19 июня девушка, пострадавшая на новосибирском аттракционе, рассказала о том, как всё произошло.

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