Праздничную открытку ко Дню города составили новосибирские автомобилисты

скриншот из видео «открытка размером с футбольное поле» в группе «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Автовладельцы Новосибирска поздравили город с юбилеем, составив свои машины и выстроившись в поздравительное приветствие.

Несколько десятков новосибирских автомобилистов «нарисовали» праздничную открытку в честь 125-летия города. Холстом стала территория аэропорта Северный.

Автовладельцы составили свои машины так, что получилась надпись «125 лет», а сами выстроились, образовав сокращённое обозначение Новосибирска «НСК».

Напомним, ко Дню города новосибирский райтер Миша Mack раскрасил 13-й трамвай под «сибирскую хохлому».

