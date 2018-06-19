8 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
64,07
74,18

Праздничную открытку ко Дню города составили новосибирские автомобилисты

 19 июня, 16:28
подходящие темы
Праздничную открытку ко Дню города составили новосибирские автомобилисты
скриншот из видео «открытка размером с футбольное поле» в группе «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Автовладельцы Новосибирска поздравили город с юбилеем, составив свои машины и выстроившись в поздравительное приветствие.

Несколько десятков новосибирских автомобилистов «нарисовали» праздничную открытку в честь 125-летия города. Холстом стала территория аэропорта Северный.

Автовладельцы составили свои машины так, что получилась надпись «125 лет», а сами выстроились, образовав сокращённое обозначение Новосибирска «НСК».

Напомним, ко Дню города новосибирский райтер Миша Mack раскрасил 13-й трамвай под «сибирскую хохлому».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 мая, 15:15 • интервью

Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.
 30 мая, 16:02 • статья

Мусор на 60 миллионов

Федеральное финансирование получил проект института теплофизики: учёные предлагают разработать и построить в Новосибирске комплекс по автоматической сортировке отходов.
 23 мая, 17:25 • репортаж

Гротеск, традиция и жареные крылышки

Восточная, западная и русская культуры сплелись воедино в любовании и насмешке современного искусства.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.