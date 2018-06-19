Празднование 125-летия Новосибирска начнётся с олимпийской зарядки

Утром в воскресенье, 24 июня, жителей Новосибирска приглашают на площадь Ленина, где пройдёт зарядка с олимпийцами и титулованными спортсменами.

Своё участие в спортивном мероприятии, с которого фактически начнётся празднование 125-летия столицы Сибири, уже подтвердили победитель Олимпийских игр 1996 года по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года по биатлону Ольга Вилухина, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 и 2012 годов по боксу Михаил Алоян, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года по фехтованию Любовь Шутова и многие другие.

«На площади сделают фотозону с символикой Всероссийского олимпийского дня, а после зарядки у горожан будет возможность поучаствовать в автограф- и фотосессии, лично пообщаться со спортсменами», — рассказали в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

Также сообщается, что на зарядку планирует прийти мэр Анатолий Локоть. Начало мероприятия в 09:00.

Напомним, увлекательную и изысканную программу событий подарит Городской центр изобразительных искусств в день 125-летия Новосибирска: семь событий, три выставки, три концерта и одна публичная дискуссия.