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Птица не выпустила Boeing из Новосибирска

 19 июня, 11:30
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Птица не выпустила Boeing из Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Пассажирский лайнер вернулся в аэропорт, не набрав высоту: в лобовое стекло врезалась птица.

Когда лайнер поднялся довольно высоко, но ещё продолжал набирать высоту, в его левое лобовое стекло врезалась птица. Стекло осталось целым, однако самолёт пришлось вернуть в новосибирский аэропорт. Перед посадкой Boeing 737-800 три часа кружил над городом, вырабатывая топливо.

«Самолёт сел в Новосибирске в 02:53. На борту находилось 147 пассажиров», — рассказала корреспонденту Сиб.фм старший помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Через два часа после возвращения в Толмачёво пассажиры снова вылетели в Петропавловск-Камчатский — перевозчик предоставил резервный борт. На этот раз полёт прошёл успешно, и все пассажиры благополучно прибыли в камчатский город.

«Пострадавший» борт осмотрят авиатехники, а Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит, насколько чётко сотрудники авиакомпании соблюдали правила безопасности пассажиров в полёте.

Напомним, 18 июня пассажирский Superjet-100 с одним работающим двигателем экстренно приземлился в Барнауле.

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