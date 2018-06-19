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Россияне выкладывают сотни тысяч рублей ради ЧМ-2018

 19 июня, 10:12
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Россияне выкладывают сотни тысяч рублей ради ЧМ-2018
фото с сайта чемпионата мира по футболу-2018

Цены на авиабилеты в дни матчей чемпионата мира по футболу растут каждый день; самую высокую стоимость перелёта зафиксировали эксперты Aviasales — 197 тысяч рублей за бизнес-класс Челябинск — Ростов-на-Дону для двоих.

Растущие день ото дня цены на авиабилеты в дни матчей ЧМ-2018 только убеждают настоящих болельщиков в том, что игры мундиаля никак нельзя пропустить. Поэтому ценители футбола бьют покупательские рекорды по приобретению авиабилетов.

Так, двое взрослых полетят из Челябинска в Ростов-на-Дону всего на два дня бизнес-классом за 197 тысяч рублей ради матча между Исландией и Хорватией. Но это ладно — всё-таки бизнес-класс. Настоящий ценовой бум произошёл в эконом-классе.

Перелёт в одну сторону до Сочи обошёлся семье из Магадана в 190 тысяч рублей. Другая пара из Магадана прилетела в Москву на открытие чемпионата и матч между Россией и Саудовской Аравией за 186 тысяч рублей — но это того стоило. Также на первый матч пришёлся другой дорогой перелёт — компания из четырёх человек из Сургута купила билеты за 180 тысяч рублей в одну сторону. Главное для них сейчас — не смотреть цены на те же направления через месяц — они будут в десять раз дешевле.

Семья с детьми из Санкт-Петербурга отправится на плей-офф в Сочи за 169 тысяч рублей, заплатив в шесть раз больше, чем в другие летние даты.

Москвичи тоже отличились, но они лишь на восьмом месте. Компания из трёх человек полетит в Волгоград на матч между Тунисом и Англией за 134 тысячи рублей и семь раз переплатит за авиабилеты.

Рекордсменом одиночного бронирования стал болельщик из Санкт-Петербурга. Ради матча Англия — Бельгия он купил авиабилеты в Калининград за 183 тысячи рублей.

Замыкают рейтинг Западная Сибирь и Дальний Восток с троекратной переплатой: семья из Тюмени летит в Сочи на финальные матчи за 133 тысячи рублей, а путешественник из Южно-Сахалинска — за 123 тысячи рублей на плей-офф в Петербург.

Несмотря на ценовой ажиотаж, эксперты фиксируют рост продаж авиабилетов в даты ЧМ-2018 на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, в начале июня эксперты Aviasales выяснили, что жители России не планируют отдых с перелётами во время чемпионата мира по футболу, а в отпуск собираются в июле-августе, когда мундиаль закончится.

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