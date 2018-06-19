Свыше 30 тысяч человек остались без света из-за грозы в НСО
19 июня, 11:22
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На нескольких подстанциях в Новосибирской области отключилась линия электропередач — без света остались жители 48 населённых пунктов.
19 июня в 03:30 от дежурного Региональных электрических сетей поступило сообщение о том, что линии электропередач 110 кВ (подстанции «Легостаево», «Никоновская», «Маслянинская», «Огнево-Заимская») в Маслянинском и Черепановском районах Новосибирской области отключены. Региональное МЧС отправило на место шесть аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей: 20 человек и шесть единиц техники.
«Под отключение попали 48 населённых пунктов, расположенных на территории Черепановского и Маслянинского районов области, 5090 жилых домов, с населением 30 066 человек, также под отключение попали 19 скважин», — сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Сотрудники предполагают, что электричество отключилось из-за автоматики на трансформаторных станциях, которая сработала при прохождении грозового фронта.
Напомним, 18 июня МЧС передало экстренное предупреждение: шторм, грозы и град обрушатся на Новосибирскую область.