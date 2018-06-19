Тонущую собаку достали из Оби новосибирские спасатели

Сотрудники новосибирской МАСС пришли на помощь собаке, которая решила искупаться в районе Михайловской набережной.

ЧП произошло в понедельник, 18 июня. Питомец местной жительницы во время прогулки зашёл в воду, течением реки его отнесло от берега. Женщина позвонила спасателям.

«На помощь четвероногому другу с аварийно-спасательного отряда „Западный“, расположенного в районе Бугринского моста, вышла оперативная группа на катере. Животное нашли чуть ниже ступеней спуска к реке, оно сидело на выступающем из воды подтопленном кусте», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Обессиленную собаку подняли на катер и доставили к причалу, где её уже ждала хозяйка.

В МАСС в очередной раз напоминают, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Напомним, в ночь на 18 июня, угрожая сведением счётов с жизнью, жительница Новосибирска стояла на балконе третьего этажа дома на улице Объединения — за помощью медики обратились к спасателям.