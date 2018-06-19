Тонущую собаку достали из Оби новосибирские спасатели
19 июня, 15:52
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Сотрудники новосибирской МАСС пришли на помощь собаке, которая решила искупаться в районе Михайловской набережной.
ЧП произошло в понедельник, 18 июня. Питомец местной жительницы во время прогулки зашёл в воду, течением реки его отнесло от берега. Женщина позвонила спасателям.
«На помощь четвероногому другу с аварийно-спасательного отряда „Западный“, расположенного в районе Бугринского моста, вышла оперативная группа на катере. Животное нашли чуть ниже ступеней спуска к реке, оно сидело на выступающем из воды подтопленном кусте», — рассказали в пресс-службе МАСС.
Обессиленную собаку подняли на катер и доставили к причалу, где её уже ждала хозяйка.
В МАСС в очередной раз напоминают, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 051,
Напомним, в ночь на 18 июня, угрожая сведением счётов с жизнью, жительница Новосибирска стояла на балконе третьего этажа дома на улице Объединения — за помощью медики обратились к спасателям.