За продажу препаратов для похудения под суд пойдёт кемеровский ветеринар

Дело о контрабанде сильнодействующих веществ в отношении жительницы Кемеровской области направлено в суд.

В Кемеровской области женщину обвинили в контрабанде сильнодействующих веществ, заключение утвердил первый заместитель прокурора области Владимир Сыроватко. Как передаёт пресс-служба прокуратуры региона, с февраля 2016 по декабрь 2017 года 32-летняя ветеринар занималась незаконным перемещением через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ. Под видом БАДов, на упаковках которых указывался легальный состав, женщина продавала их желающим похудеть.

Поставщиков веществ она нашла на территории Республики Казахстан; капсулы производили нелегально в Китае, где содержащееся в них вещество также запрещено. Её задержали в почтовом отделении при получении очередной партии препаратов. В ходе обыска в её доме правоохранительные органы изъяли ещё 400 граммов запрещённых веществ.

Женщине предъявлено обвинение в совершении двух тяжких преступлений по статьям «Контрабанда» и «Незаконный сбыт сильнодействующих веществ» и грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что новосибирский полицейский получил 16 лет колонии строгого режима за хищение наркотиков и покушение на их сбыт.