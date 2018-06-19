8 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
64,07
74,18

За взятки от ритуальных агентств оштрафовали новосибирского полицейского

 19 июня, 17:36
были упомянуты
подходящие темы
За взятки от ритуальных агентств оштрафовали новосибирского полицейского
фото с сайта pixabay.com

Судебным приставам удалось убедить бывшего новосибирского полицейского заплатить штраф за взяточничество в 135 тысяч рублей.

Дело в том, что майор пошёл на сделку с двумя агентствами ритуальных услуг. Они предложили правоохранителю передавать поступающую в дежурную часть информацию о фактах смерти и персональные данные умерших. С каждого заключённого договора полицейскому перечисляли деньги.

«В результате мужчина получил 50 тысяч рублей от одного ритуального агентства и 65 тысяч от другого. Свою вину он признал и раскаялся», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов.

Суд приговорил его к четырём с половиной годам условно, а также к выплате вышеназванного штрафа. Чтобы взыскать эти деньги, судебному приставу пришлось ограничить возможность выезда должника и запретить регистрацию автомобиля Honda CR-V 2004 года выпуска.

Напомним, вмешательство судебных приставов заставило томича, виновного в смертельном ДТП, выплатить семье погибшей 400 тысяч рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.