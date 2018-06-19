За взятки от ритуальных агентств оштрафовали новосибирского полицейского

Судебным приставам удалось убедить бывшего новосибирского полицейского заплатить штраф за взяточничество в 135 тысяч рублей.

Дело в том, что майор пошёл на сделку с двумя агентствами ритуальных услуг. Они предложили правоохранителю передавать поступающую в дежурную часть информацию о фактах смерти и персональные данные умерших. С каждого заключённого договора полицейскому перечисляли деньги.

«В результате мужчина получил 50 тысяч рублей от одного ритуального агентства и 65 тысяч от другого. Свою вину он признал и раскаялся», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов.

Суд приговорил его к четырём с половиной годам условно, а также к выплате вышеназванного штрафа. Чтобы взыскать эти деньги, судебному приставу пришлось ограничить возможность выезда должника и запретить регистрацию автомобиля Honda CR-V 2004 года выпуска.

Напомним, вмешательство судебных приставов заставило томича, виновного в смертельном ДТП, выплатить семье погибшей 400 тысяч рублей.