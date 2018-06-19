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Живущий на Алтае весёлый молочник из США поел перегной на камеру

 19 июня, 12:36
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Живущий на Алтае весёлый молочник из США поел перегной на камеру
стоп-кадр с видео «Грядки и компост!!!» на youtube.com

Американский фермер Джастас Уолкер, поселившийся на Алтае и получивший в интернете известность под прозвищем «весёлый молочник», записал видеоролик, в котором ест перегной и компост.

Ролик длительностью около 15 минут был размещён фермером на его канале в YouTube 18 июня. Для интернет-подписчиков Уолкер устроил настоящую экскурсию по своим алтайским угодьям и подробно рассказал, как готовит перегной из компостных куч для удобрения полей. За несколько часов видео набрало более пяти тысяч просмотров и сотни лайков.

По словам американца, один из главных секретов хорошего перегноя заключается в том, чтобы переворачивать компостную кучу не менее пяти раз. Это можно делать в течение года, если есть возможность ждать долго, или же можно переворачивать кучи раз в неделю, тогда навоз «доспеет» быстрее.

Чтобы доказать интернет-зрителям, что перегнивший компост имеет консистенцию совершенно отличную от навоза, Уолкер на камеру попробовал перегной на язык.

«Очень важно, когда говорят тебе „Это говно, это навоз, это какашки лошадиные“ и ещё какую-то ерунду, ты должен показать им, чтобы они это поняли один раз в жизни, что это не говно, это чернозём, это перегной», — прокомментировал свои действия фермер.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что кадры с американцем, жующим навоз, наверняка разойдутся на интернет-мемы.
«Скоро в новостях: „Русские довели американского фермера до того, что он стал есть землю!“» — написал под видео пользователь Владимир Данилов.

Другой подписчик Джастаса Уолкера сравнил его с космонавтом.

«Джаз отважен, как космонавт. Космонавты тоже пьют воду, из мочи переработанную. Вроде не моча уже, но отвага должна присутствовать, чтобы осушить чарку до дна, характер нужен», — выразил уверенность Артём Волков.

Напомним, в июне 2017 года Уолкер был госпитализирован в барнаульскую краевую больницу с диагнозом «энцефалит», оказалось, что его укусили сразу несколько клещей, в тот момент, когда он скакал на коне по лесу.

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