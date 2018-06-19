Жижей из канализации затопило окраину Барнаула

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на зловонный ручей, стекающий в местную речку; после бездействия управляющей компании проблему взяли под контроль сотрудники природоохранной прокуратуры.

Житель одного из домов на 2-й Строительной улице разместил в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором пожаловался на зловонный ручей, стекающий вдоль его дома на улицу Путейскую, а оттуда — в реку Пивоварку.

«Вонь ужасная, окна открыть невозможно. Во дворе бегают дети, дышать нечем», — приводят слова подписчика Данила Шишкина администраторы паблика Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».

По словам жителя Барнаула, обращения в управляющую компанию, местную СЭС и городскую администрацию с просьбами прекратить затопление результатов не дали. Однако спустя два дня после публикации поста в Barnaul22 на 2-ю Строительную улицу прибыл сотрудник региональной природоохранной прокуратуры, осмотрел «ручей», выяснил, что канализационные воды текут из-под люка из-за прорыва водопроводной системы, и составил протокол.

«Специалисты минприроды направили в Росприроднадзор документы по данному факту, а также подготовили официальные письма в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, администрацию города и в «Барнаульский водоканал», — сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Напомним, в ноябре 2017 года в Красноярске при прокладке ливневой канализации обвалилась траншея — погиб рабочий.

