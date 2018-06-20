Испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком

Бывший игрок испанской футбольной сборной Альберт Риера намерен получить российское гражданство и остаться жить в Сибири вместе с женой-омичкой.

Испанский футболист Альберт Риера, в разное время игравший за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Галатасарай», начал процедуру получения российского гражданства. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил портал «Новый Омск».

После получения гражданства Риера планирует остаться в Омске, где в 2009 году женился на местной девушке Юлии Королёвой. У пары есть трое детей — сын Иван и дочери Валентина и Алехандра.

Напомним, футбол всё больше захватывает жителей России: они выкладывают сотни тысяч рублей только для того, чтобы приехать в город, где проходят игры.