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Испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком

 20 июня, 13:23
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Испанский футболист решил получить российское гражданство и стать сибиряком
фото из профиля альберта риеры в instagram

Бывший игрок испанской футбольной сборной Альберт Риера намерен получить российское гражданство и остаться жить в Сибири вместе с женой-омичкой.

Испанский футболист Альберт Риера, в разное время игравший за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Галатасарай», начал процедуру получения российского гражданства. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил портал «Новый Омск».

После получения гражданства Риера планирует остаться в Омске, где в 2009 году женился на местной девушке Юлии Королёвой. У пары есть трое детей — сын Иван и дочери Валентина и Алехандра.

Напомним, футбол всё больше захватывает жителей России: они выкладывают сотни тысяч рублей только для того, чтобы приехать в город, где проходят игры.

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