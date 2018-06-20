Хирурги клиники Мешалкина не дали остановиться сердцу новорождённого

Специалисты медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина провели сложнейшую операцию младенцу с синдромом гипоплазии левых отделов сердца; без своевременной помощи новорождённый мальчик мог погибнуть.

Впереди у Вани, которому сейчас всего месяц, вторая операция на сердце. Но самое страшное позади — хирурги клиники Мешалкина не дали сердцу мальчика остановиться через несколько дней после его рождения.

Сложный пациент появился на свет в родильном доме Центральной клинической больницы СО РАН. О патологии его мама, 34-летняя Юлия Федченко, узнала в купинской районной больнице за несколько дней до родов.

«Я перехаживала срок, и меня направили на УЗИ, по результатам которого врач заподозрил сердечно-сосудистую патологию у плода. Диагноз подтвердили специалисты Новосибирской областной больницы. Эта новость повергла меня в шок, я проплакала два дня. Но мы с мужем не собирались сдаваться, начали искать варианты», — рассказала молодая мама.

Родители мальчика мобилизовали все силы для его спасения, и через два дня после рождения Ваню перевели в Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина. По словам специалистов, ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии, у него были выраженная сердечно-лёгочная недостаточность и синюшный цвет кожи, отсутствовал левый желудочек сердца, а аорта была патологически узкой — не шире трёх миллиметров. Чтобы избежать гибели мальчика, операцию нужно было делать немедленно.

«Мы реконструировали аорту с использованием биологических материалов и сформировали альтернативный источник лёгочного кровотока с помощью синтетического шунта. В результате данной операции правый желудочек сердца выполняет функцию системного», — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Александр Омельченко.

Операция прошла без осложнений — у новосибирских врачей огромный опыт подобных вмешательств. Специалисты предполагают, что Ванечка восстановится очень быстро, если родители будут соблюдать все рекомендации. А через полгода необходимо будет провести ещё одно вмешательство — операцию Гленна для формирования дополнительного соединения между верхней полой веной и правой лёгочной артерией.

«Для пациентов с синдромом гипоплазии левых отделов сердца важен период между первым и вторым этапами хирургического лечения. Летальность в это время составляет порядка 13 %. Родители должны контролировать состояние ребёнка: следить за изменениями в массе тела, гемодинамике. Весь этот период семья Вани будет находиться в контакте со специалистами центра», — отметил Александр Омельченко.

Финальным этапом лечения станет разгрузка системного желудочка сердца путём переключения потока из полых вен в лёгочное русло — операция Фонтена. Она будет необходима в два-три года. А сейчас Ване нужно соблюсти первый реабилитационный период, после которого он сможет нормально жить и развиваться.

Напомним, итальянский инженер с фибрилляцией предсердий получил необходимое лечение только в медицинском исследовательском центре им. академика Е. Н. Мешалкина, куда отправился по совету русской невесты.

