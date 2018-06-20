4 балла
+22 °C
Курс ЦБ:
64,07
74,18

Хирурги клиники Мешалкина не дали остановиться сердцу новорождённого

 20 июня, 14:32
Хирурги клиники Мешалкина не дали остановиться сердцу новорождённого
фото предоставлены пресс-службой нмиц им. ак. е. н. мешалкина

Специалисты медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина провели сложнейшую операцию младенцу с синдромом гипоплазии левых отделов сердца; без своевременной помощи новорождённый мальчик мог погибнуть.

Впереди у Вани, которому сейчас всего месяц, вторая операция на сердце. Но самое страшное позади — хирурги клиники Мешалкина не дали сердцу мальчика остановиться через несколько дней после его рождения.

Сложный пациент появился на свет в родильном доме Центральной клинической больницы СО РАН. О патологии его мама, 34-летняя Юлия Федченко, узнала в купинской районной больнице за несколько дней до родов.

«Я перехаживала срок, и меня направили на УЗИ, по результатам которого врач заподозрил сердечно-сосудистую патологию у плода. Диагноз подтвердили специалисты Новосибирской областной больницы. Эта новость повергла меня в шок, я проплакала два дня. Но мы с мужем не собирались сдаваться, начали искать варианты», — рассказала молодая мама.

Родители мальчика мобилизовали все силы для его спасения, и через два дня после рождения Ваню перевели в Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина. По словам специалистов, ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии, у него были выраженная сердечно-лёгочная недостаточность и синюшный цвет кожи, отсутствовал левый желудочек сердца, а аорта была патологически узкой — не шире трёх миллиметров. Чтобы избежать гибели мальчика, операцию нужно было делать немедленно.

«Мы реконструировали аорту с использованием биологических материалов и сформировали альтернативный источник лёгочного кровотока с помощью синтетического шунта. В результате данной операции правый желудочек сердца выполняет функцию системного», — рассказал детский сердечно-сосудистый хирург Александр Омельченко.

Операция прошла без осложнений — у новосибирских врачей огромный опыт подобных вмешательств. Специалисты предполагают, что Ванечка восстановится очень быстро, если родители будут соблюдать все рекомендации. А через полгода необходимо будет провести ещё одно вмешательство — операцию Гленна для формирования дополнительного соединения между верхней полой веной и правой лёгочной артерией.

«Для пациентов с синдромом гипоплазии левых отделов сердца важен период между первым и вторым этапами хирургического лечения. Летальность в это время составляет порядка 13 %. Родители должны контролировать состояние ребёнка: следить за изменениями в массе тела, гемодинамике. Весь этот период семья Вани будет находиться в контакте со специалистами центра», — отметил Александр Омельченко.

Финальным этапом лечения станет разгрузка системного желудочка сердца путём переключения потока из полых вен в лёгочное русло — операция Фонтена. Она будет необходима в два-три года. А сейчас Ване нужно соблюсти первый реабилитационный период, после которого он сможет нормально жить и развиваться.

Напомним, итальянский инженер с фибрилляцией предсердий получил необходимое лечение только в медицинском исследовательском центре им. академика Е. Н. Мешалкина, куда отправился по совету русской невесты.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Сквасить погорячее

 14 июня, 11:42 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
300 граммов перца чили на кочан китайской капусты для кимчи. Сделать решительный шаг к полкилограмму мешает исключительно ментальный барьер.

Вопрос из детства

 13 июня, 17:27 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
В авторской колонке Елана Таращук предлагает краткое руководство к действию для тех, кто вырос, но так и не ответил на самый главный вопрос, преследующий нас с детства: «кем стать?».
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.