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На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле

 20 июня, 13:17
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На жестокого воспитателя детского сада завели уголовное дело в Барнауле
кадр из видео следственного комитета Алтайского края

Наказывать детей тёмной комнатой, швырять тех, кто не хочет спать, и применять физическую силу за непослушание — такие методы использовала воспитатель частного детского сада в Барнауле.

По данным следствия, с февраля 2018 года сотрудница частного детского сада в Барнауле ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию и жестоко обращалась с малышами. Внимание на женщину обратили после того, как мама одного из воспитанников заметила, что её ребёнок резко начал бояться темноты. Тогда она потребовала предоставить записи с камер наблюдения в детском саду — и оказалось, что воспитатель не только наказывала тёмной комнатой, но также швыряла и била малышей.

В следственный комитет по Алтайскому краю на данный момент передали дело в отношении воспитателя по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» для дальнейшего расследования.

«В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить обстоятельства возможного систематического причинения физических и психических страданий малолетним. Кроме того, следователи проверят в действиях руководства и персонала частного образовательного учреждения признаки выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

Напомним, в начале июня к следователям Алтайского края обратилась мама трёхлетнего мальчика, заявив, что воспитатель бьёт её сына.

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