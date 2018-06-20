НОВАТ отсудил право не помогать артистам на пенсии

Новосибирский областной суд разъяснил, что стимулирующие и поощрительные выплаты зависят от усмотрения работодателя.

Согласно приказу директора Новосибирского академического театра оперы и балета, его бывшей сотруднице Б. выплачивали с 1 января 2011 года ежемесячную материальную помощь. Деньги ей перечисляли из средств, полученных за счёт предпринимательской и другой деятельности театра, приносящей доход.



Но с 1 апреля 2016 года ей перестали оказывать материальную помощь по оспариваемому приказу. Убедившись, что это не шутка, женщина подала на театр в суд.



«Судебная коллегия, соглашаясь с решением суда первой инстанции, указала, что выплата ежемесячного пожизненного содержания, в отношении которой возник настоящий спор, является поощрительной выплатой, зависит от усмотрения работодателя, не является обязательной и постоянной, может быть отменена в зависимости от материального положения работодателя и размера доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», — сообщил Новосибирский областной суд.



12 марта Центральный районный суд не удовлетворил требования Б. признать незаконным приказ, взыскать задолженность по выплате ежемесячной материальной помощи и компенсацию морального вреда. Тогда она подала на апелляцию в Новосибирский областной суд.



19 июня суд оставил всё без изменений.



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