Новосибирский депутат потребовал от мэра публичных извинений

Депутат горсовета Вячеслав Илюхин потребовал от Анатолия Локтя публичных извинений: по мнению народного избранника, градоначальник обвинил его в лоббировании интересов неких коммерческих структур.

Сессия депутатов горсовета, которая состоялась сегодня, 20 июня, возмутила многих её участников. Виной тому послужила одна-единственная фраза, сказанная Анатолием Локтем при обсуждении вопроса замены публичных слушаний на общественные обсуждения, когда речь идёт о градостроительстве.

«Принципиальные вопросы будут и дальше обсуждаться на публичных слушаниях: градостроительная политика, генплан города, правила землепользования. Те, кто по незнанию вступают в эту дискуссию, фактически защищают лоббирование определёнными структурами использования общественных слушаний в своих коммерческих интересах. Это совсем не защита жителей Новосибирска. Если честно говорить», — сказал Анатолий Локоть.

Подозрения в продвижении коммерческих структур возмутили участника сессии Вячеслава Илюхина. Депутат потребовал у Анатолия Локтя публично извиниться за свои слова.

«Я занимаюсь строительством. Если я правильно понял, то, получается, вы меня обвинили в лоббировании интересов? Или извинитесь, или объяснитесь, каким образом, выступая против частичной отмены публичных слушаний, я лоббирую чьи-то интересы», — заявил Вячеслав Илюхин.

Анатолий Локоть продолжил сессию и остался при своих словах.

Напомним, депутаты Госдумы лоббируют повышение госпошлины на получение загранпаспорта.

