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Повышение пенсионного возраста предложил обсудить новосибирский депутат

 20 июня, 16:28
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Повышение пенсионного возраста предложил обсудить новосибирский депутат
фото с сайта pixabay.com

Зампредседателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов предложил коллегам провести общественное обсуждение пенсионной реформы.

Такую идею он озвучил в среду, 20 июня, в начале 27-й сессии горсовета, объяснив, что этот вопрос имеет большое общественное значение и активно обсуждается всеми гражданами.

«Я думаю, что этот вопрос вызовет не меньший общественный резонанс, чем отмена монетизации льгот, — кто помнит эти события, тот понимает, о чём речь», — сказал Сулейманов.

Депутат рассказал, что парламентарии областного уровня, как и депутаты других регионов страны, обсудят эту законодательную инициативу и дадут отзыв на неё перед рассмотрением Госдумой. Сулейманов предложил также внести вклад в эту работу и провести круглый стол в горсовете.

«Пригласили бы специалистов по этому вопросу, выработали бы какие-то рекомендации по данной теме. Это не наш вопрос, но ко мне и, думаю, что ко многим из вас, уже поступают обращения граждан», — отметил депутат.

В результате предложение Сулейманова протокольно зафиксировали. Провести круглый стол планируется на базе комиссии по социальной политике горсовета.

Напомним, решение правительства РФ повысить пенсионный возраст не одобрили почти все опрошенные новосибирцы, а треть из них боятся не дожить до пенсии.

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