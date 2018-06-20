В Новосибирске общественный транспорт с пассажирами задымился — чтобы его «охладить», пришлось вызывать пожарных.

Инцидент произошёл в Первомайском районе Новосибирска недалеко от остановки «Станция Инская». На проезжей части загорелся автобус НефАЗ с пассажирами внутри. Очевидцы, снявшие произошедшее на видео, рассказали об этом в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



«Пожарные прибыли в течение пяти минут, среди пассажиров пострадавших нет», — сообщили в группе.





В соцсетях бурно обсуждают данный инцидент. Некоторые предполагают, что причиной возгорания стал перегрев, потому что данные автобусы находятся в плачевном техническом состоянии. А некоторые придумывают названия новосибирскому общественному транспорту, например, «гробусы».



Напомним, в июне трамвай № 13 наказал девушку за рулём в Новосибирске.