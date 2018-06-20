Спасатели уберегли малыша от падения с пятого этажа в Новосибирске
20 июня, 16:44
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В Новосибирске очевидцы заметили пятилетнего ребёнка на подоконнике и вызвали МАСС — оказалось, он был дома один.
Сообщение о том, что на подоконнике открытого окна стоит ребёнок, поступило сотрудникам МАСС 20 июня в 12:58. Незамедлительно на место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.
«Ребёнок действительно находился на подоконнике открытого окна на уровне пятого этажа, существовала вероятность его падения. Спасатели открыли дверь квартиры и сняли его с подоконника», — сообщили спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
В квартире сотрудники нашли документы, по которым смогли узнать информацию о родителях мальчика. Ребёнка сотрудники полиции забрали в отдел, оставив дома записку его маме и папе.
«Спасатели аккуратно закрыли дверь квартиры обратно. Ко времени окончания работ родители так и не появились», — отметили сотрудники МАСС.
Напомним, в июне спасатели уберегли новосибирскую принцессу от трагичного падения.