Спасатели уберегли малыша от падения с пятого этажа в Новосибирске

В Новосибирске очевидцы заметили пятилетнего ребёнка на подоконнике и вызвали МАСС — оказалось, он был дома один.

Сообщение о том, что на подоконнике открытого окна стоит ребёнок, поступило сотрудникам МАСС 20 июня в 12:58. Незамедлительно на место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.



«Ребёнок действительно находился на подоконнике открытого окна на уровне пятого этажа, существовала вероятность его падения. Спасатели открыли дверь квартиры и сняли его с подоконника», — сообщили спасатели МАСС в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



В квартире сотрудники нашли документы, по которым смогли узнать информацию о родителях мальчика. Ребёнка сотрудники полиции забрали в отдел, оставив дома записку его маме и папе.



«Спасатели аккуратно закрыли дверь квартиры обратно. Ко времени окончания работ родители так и не появились», — отметили сотрудники МАСС.



Напомним, в июне спасатели уберегли новосибирскую принцессу от трагичного падения.