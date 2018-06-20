Старейший снежный барс пережил суровую зиму и попал на фотокамеры на Алтае

Несмотря на опасения специалистов, редкий хищник — десятилетний снежный барс — пережил зиму в Республике Алтай.

Как сообщает пресс-центр правительства Республики Алтай, в ходе проверки фоторегистраторов исследователи обнаружили снежного барса по кличке Хоргай, которому не менее десяти лет. Ранее специалисты сомневались, что хищник сможет пережить многоснежную и суровую зиму.

«Первые снимки животного были получены в октябре 2011 года в возрасте не менее трёх лет», — сообщил научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.

Фотоловушки, зафиксировавшие барса Хоргая, были расположены на хребте Чихачёва в Кош-Агачском районе. На камеры также попали ещё два барса — по мнению учёных, это, возможно, первая регистрация этих особей. Точнее о том, сколько барсов перемещались по хребту, станет известно в сентябре. Пока специалисты выяснили, что снежные барсы находились на алтайской стороне хребта Чихачёва до конца ноября 2017 года, но покинули республику из-за глубокого снега. Животные постоянно мигрируют из Республики Алтай в Монголию и Тыву и обратно.

Напомним, что в конце февраля ночная камера в Сайлюгемском национальном парке на Алтае зафиксировала самку снежного барса с четырьмя котятами.