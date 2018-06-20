2 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,62
73,61

Студентка избила одногруппницу стулом в Барнауле

 20 июня, 15:47
подходящие темы
Студентка избила одногруппницу стулом в Барнауле
фото с сайта pixabay.com

В суде юная жительница Барнаула объяснила, что ударила знакомую стулом, потому что та настраивала против неё друзей и её парня.

Инцидент произошёл во время занятий в одном из колледжей Барнаула. Несовершеннолетняя студентка, с опозданием появившись в аудитории, подошла к парте, которая находилась за спиной потерпевшей, взяла стул и ударила одногруппницу металлической ножкой по голове. В итоге пострадавшая получила лёгкий вред здоровью.

Осуждённая девушка признала вину и рассказала, что набросилась на свою знакомую неспроста. Она узнала, что потерпевшая настраивает против неё друзей и её парня.

«Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района Барнаула местная жительница осуждена за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд назначил девушке наказание в виде обязательных работ.

Напомним, в мае студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не рой клиенту яму

 5 июня, 11:16 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Чтобы «построить» клиентов и приучить их проводить операции со счетами и вкладами чётко и в срок, банки нередко их наказывают, блокируя средства. Но кому они в итоге делают хуже?
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
 12 мая, 10:02 • статья

Быть или не быть: Солженицын

2018 год стал юбилейным для русского писателя, драматурга, публициста и поэта Александра Солженицына — 100 лет со дня рождения. В честь этого лауреату Нобелевской премии — особое внимание: ему планируют установить памятник, готовят план культурных мероприятий, а также призывают исключить произведения автора из школьной программы. Сиб.фм изучил позицию пикетирующих, а также послушал два расхожих мнения экспертов: историка, магистра философии Евгения Глебова и кандидата филологических наук Светланы Ромащенко.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.