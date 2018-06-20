Студентка избила одногруппницу стулом в Барнауле

В суде юная жительница Барнаула объяснила, что ударила знакомую стулом, потому что та настраивала против неё друзей и её парня.

Инцидент произошёл во время занятий в одном из колледжей Барнаула. Несовершеннолетняя студентка, с опозданием появившись в аудитории, подошла к парте, которая находилась за спиной потерпевшей, взяла стул и ударила одногруппницу металлической ножкой по голове. В итоге пострадавшая получила лёгкий вред здоровью.



Осуждённая девушка признала вину и рассказала, что набросилась на свою знакомую неспроста. Она узнала, что потерпевшая настраивает против неё друзей и её парня.



«Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района Барнаула местная жительница осуждена за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.



Суд назначил девушке наказание в виде обязательных работ.



Напомним, в мае студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области.