Студентка избила одногруппницу стулом в Барнауле
20 июня, 15:47
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В суде юная жительница Барнаула объяснила, что ударила знакомую стулом, потому что та настраивала против неё друзей и её парня.
Инцидент произошёл во время занятий в одном из колледжей Барнаула. Несовершеннолетняя студентка, с опозданием появившись в аудитории, подошла к парте, которая находилась за спиной потерпевшей, взяла стул и ударила одногруппницу металлической ножкой по голове. В итоге пострадавшая получила лёгкий вред здоровью.
Осуждённая девушка признала вину и рассказала, что набросилась на свою знакомую неспроста. Она узнала, что потерпевшая настраивает против неё друзей и её парня.
«Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района Барнаула местная жительница осуждена за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд назначил девушке наказание в виде обязательных работ.
Напомним, в мае студент ранил из ружья однокурсника и покончил с собой в Новосибирской области.