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Трамвай № 13 наказал девушку за рулём в Новосибирске

 20 июня, 14:47
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Трамвай &#8470; 13 наказал девушку за рулём в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

ДТП рядом со стадионом «Спартак» преградило путь для движения трамваев по улице Мичурина в Новосибирске.

Авария произошла днём 20 июня в центре Новосибирска. Девушка за рулём Honda Accord ехала со стороны улицы Державина в сторону улицы Мичурина и не пропустила трамвай № 13. Это стало для неё фатальной ошибкой, ведь, как известно, легенда общественного транспорта наказывает плохих водителей.

Трамвай врезался в машину и лишил её бампера.

«Также у „Хонды“ многочисленные незначительные повреждения передней части. Трамваи собираются в обе стороны, возможны перебои в работе электротранспорта», — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне трамвай № 13 разрисовали под «сибирскую хохлому» в честь юбилея Новосибирска.

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