Трамвай № 13 наказал девушку за рулём в Новосибирске

ДТП рядом со стадионом «Спартак» преградило путь для движения трамваев по улице Мичурина в Новосибирске.

Авария произошла днём 20 июня в центре Новосибирска. Девушка за рулём Honda Accord ехала со стороны улицы Державина в сторону улицы Мичурина и не пропустила трамвай № 13. Это стало для неё фатальной ошибкой, ведь, как известно, легенда общественного транспорта наказывает плохих водителей.



Трамвай врезался в машину и лишил её бампера.



«Также у „Хонды“ многочисленные незначительные повреждения передней части. Трамваи собираются в обе стороны, возможны перебои в работе электротранспорта», — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, в июне трамвай № 13 разрисовали под «сибирскую хохлому» в честь юбилея Новосибирска.