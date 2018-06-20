Решение Правительства РФ повысить пенсионный возраст не одобрили почти все опрошенные, а треть из них боятся не дожить до пенсии.

Портал по поиску работы Зарплата.ру провёл исследование мнения новосибирцев о повышении пенсионного возраста, всего в опросе участвовали 1200 горожан. Выяснилось, что 95 % жителей региона не поддерживают решение Правительства РФ, а 80 % считают, что повышение пенсионного возраста не обеспечит им благосостояние в старости, отметили в пресс-службе.

Оптимальным для выхода женщин на пенсию респонденты назвали возраст от 50 до 55 (66 %), только 1 % опрошенных согласны с выходом на пенсию после 60. 70 % новосибирцев считают 60 лет подходящим возрастом для выхода на пенсию, ещё 7 % уверены, что уйти на покой мужчины должны после 60.

39 % признались, что не чувствуют в себе силы продолжать трудовую деятельность после 50 лет, а 36 % новосибирцев даже не надеются дожить до нового пенсионного возраста. В том, что они будут получать маленькую пенсию, несмотря на белую заработную плату, признались 85 % опрошенных, а 5 % надеются, что с увеличением пенсионного возраста они смогут накопить больше денег на старость.

Напомним, что в минувшие выходные в Новосибирске прошёл митинг против повышения пенсионного возраста, в котором участвовали 300 активистов, представителей политических партий, пенсионеров и обычных горожан.